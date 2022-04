Ana Guiomar reage aos rumores de que estaria a tentar engravidar

A atriz reagiu nas redes sociais aos rumores de que estaria a tentar engravidar e afirmou que ser mãe não está nos planos, “para já”.

Depois de Ana Guiomar e Diogo Valsassina anunciarem que estão noivos, alguns rumores de que a atriz estaria a tentar engravidar do primeiro filho em comum do casal começaram a circular na Internet com uma publicação de Pedro Fernandes.

O apresentador fez um “post” no Instagram dedicada à atriz, utilizando a “hashtag” bebé a caminho, à qual Ana Guiomar respondeu e negou. “Levar ao altar… Vou pensar no teu caso. Em relação ao ‘#bebéacaminho’ não para já”, lê-se.

Recorde-se que Ana Guiomar e o namorado, Diogo Valsassina, conheceram-se em 2004 durante as gravações da série “Morangos com Açúcar” (TVI), na qual faziam par romântico.

