Ana Guiomar revela receio da “maldição” do casamento

Ana Guiomar está numa relação com Diogo Valsassina há mais de uma década, porém confessa que tem algum receio da “maldição” do casamento.

A atriz, de 33 anos, esteve à conversa com a N-TV, durante o evento de lançamento da CNN Portugal, que veio substituir a TVI24 no canal 7, e fez algumas revelações sobre a sua relação e o receio do casamento.

O casal está noivo desde agosto do ano passado, no entanto, os preparativos para a boda ainda não avançaram e a intérprete explica o porquê.

“A nossa relação tem 15 anos. Há quem diga que, quando se casa, estraga-se. Tenho um bocado medo dessa maldição”, começou por explicar. “Estou muito feliz. Tenho um anel bonito”, contou ao nosso site.

A intérprete, que dá vida a “Aida” na trama “Festa é Festa”, na TVI, confessou que não tem planos para a cerimónia e que se a sua mãe “se oferecer para ir às reuniões e fizer tudo” por ela está bem.

Recorde-se que o casal conheceu-se durante as gravações da série juvenil “Morangos com Açúcar”, da estação de Queluz de Baixo.