Ana Guiomar sobre ano 2019: “Duro, triste e de grandes perdas”

A uma semana de 2020, Ana Guiomar fez um balanço sobre 2019 e recordou alguns momentos que marcaram este ano.

A apresentadora partilhou no Instagram uma das primeiras fotografias captadas no início do ano e revelou que 2019 foi particularmente díficil.

“Não adivinhava o ano duro, triste e de grandes perdas que foi para mim e para os meus”, escreveu na descrição da publicação.

Apesar da perda inesperada do avô, no dia 11 de novembro, e do pai de Diogo Valsassina, o namorado de longa data da atriz, no dia 20 de julho, esta admite que “também houve coisas boas, muito boas”.

“Viajei como tanto gosto, aprendi, cresci muito e fiz projetos incríveis. Projetos tão felizes, que me trouxeram coisas tão boas, momentos tão maravilhosos e muitos sorrisos”, acrescentou, recordando também os momentos felizes.

Recorde-se que após a morte do avô, Ana Guiomar partilhou uma fotografia em que surge nas montanhas, sob as nuvens, para “agradecer por tudo”.

