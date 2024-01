Ana Guiomar sobre vários projetos em que está inserida: “Tenho vivido coisas incríveis”

Ana Guiomar tem as mãos cheias com os vários projetos que tem feito. A atriz confessa estar cansada, mas feliz com os desafios.

Uma mulher multifunções. Ana Guiomar tem as mãos cheias e a agenda também com os vários projetos em que está inserida. Além dos trabalhos na ficção, nomeadamente na novela “Festa é Festa”, a atriz é agora também concorrente do “Dança com as Estrelas”.

Os dias têm sido intensos e Ana Guiomar confessa estar cansada, mas feliz com os desafios.

“Tirei esta fotografia há bocado, péssima, quando cheguei a casa de um dia de ensaios, antes de entrar no banho. Morta, matada, morrida”, começou por escrever nas redes sociais.

“Tem sido uma loucura conciliar dois projetos que me consomem tanto tempo, mas que me fazem tão feliz! Não estou arrependida nem um segundo! Tenho vivido coisas incríveis e aprendido muito, principalmente sobre mim própria”, acrescentou.