Ana Guiomar voltou a recorrer às redes sociais para fazer uma publicação em homenagem ao seu cão Bart que morreu recentemente.

Ainda de luto pela morte do seu animal de estimação, a intérprete partilhou um presente em homenagem a Bart. Em causa está um porta-chaves com o formato do focinho do cão.

“Coisas fofinhas que me deixam no caminho. Obrigada”, escreveu.

Recorde-se que também Diogo Valsassina, companheiro de Ana Guiomar, tem feito publicações sobre o cão e a dor do luto.