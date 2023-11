Ana Hickmann apaga fotografias com o marido nas redes sociais

Este fim-de-semana, Ana Hickmann sofreu, alegadamente, agressões por parte do companheiro. A apresentadora já apagou as fotografias com Alexandre Correa.

Ana Hickmann e Alexandre Correa, que estão juntos há mais de 20 anos, estiveram no epicentro das notícias no Brasil este fim-de-semana, após o empresário ter, alegadamente, agredido a mulher.

A revista “Quem” avançou que a apresentadora deixou de seguir o marido nas redes sociais e optou por apagar todos os registos com o mesmo.

A polícia foi alertada para as agressões e ambos seguiram para a esquadra para prestar depoimentos, como a N-TV já havia noticiado. De acordo com a imprensa brasileira, Ana Hickmann estava visivelmente fragilizada.

Após o sucedido, a assessoria da estrela de televisão afirmou, em comunicado enviado à página “Hugo Gloss”, que Ana agradecia “o carinho e a solidariedade dos fãs”: “Informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física”.