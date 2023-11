Ana Hickmann surge nas redes sociais para negar rumores de que estaria a usar aliança novamente

Separada do marido, Ana Hickmann surgiu com um anel na mão esquerda. A apresentadora negou rumores de que estaria a usar aliança novamente.

Ana Hickmann está separada do marido, Alexandre Correa, devido às alegadas acusações de agressão. Recentemente, algumas imagens começaram a circular na Internet, nas quais a apresentadora brasileira aparece com um anel na mão esquerda durante a apresentação do programa que conduz.

Vários fãs questionaram, nas redes sociais, se Ana Hickmann estaria novamente a usar aliança e se teria havido uma reconciliação com o marido. Face aos rumores que começaram a aparecer, a apresentadora usou o Instagram para esclarecer e negar as suposições.

“Para responder a algumas coisas que vi por aí, a querer saber o que é anel, vou-vos contar. Eu amo este anel. É o presente de uma amiga, de anos, que sabe tudo sobre alta joalharia. E ela deu de presente há muito tempo”, disse.