Ana Isabel Arroja despe-se pelo cancro da mama

A radialista posou sem roupa nas redes sociais para tentar chamar a atenção para o cancro da mama.

Ana Isabel Arroja está a receber diversos elogios por parte dos internautas. A animadora da Rádio Comercial apelou à consciencialização do cancro da mama ao partilhar no Instagram uma fotografia na qual surge nua, sentada no chão.

“‘Naked’ [nua], como diria o James Arthur. Na tentativa de chamar a vossa atenção para uma causa que tem mais voz no mês de outubro mas que deve ser falada no ano inteiro. Por ano surgem seis mil novos casos de cancro da mama, é o segundo tipo de cancro que mais afeta as mulheres”, pode ler-se na publicação.

“Causa nobre, é sempre causa nobre”, referiu um internauta. “Muito corajosa”, sublinhou outro.