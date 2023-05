Ana Isabel Arroja revela que amizade com Axel é de longa data

Ana Isabel Arroja esteve no programa de Júlia Pinheiro a falar do amigo Axel. A radialista e o cantor conhecem-se há muitos anos.

Axel esteve a falar da longa carreira nesta quarta-feira no programa de Júlia Pinheiro, à tarde, na SIC. Entre os diversos amigos que participaram no vespertino, destaque para a radialista e DJ Ana Isabel Arroja, que revelou que é amiga do músico desde sempre.

“Há uns dias recebi uma chamada da @sicoficial para fazer surpresa a uma das pessoas que mais gosto no Mundo: o meu @axelonline (desculpa Renata)”, afirmou Ana Isabel Arroja nas redes sociais.

“Somos unidos há muitos anos por uma amizade que nem sabemos bem como começou mas foi sempre tão genuína e pura que achamos mesmo que somos irmãos ou já fomos noutras vidas”, acrescentou.

“As nossas conversas são de chorar a rir, só dizemos bobagem, mas sabe sempre tão bem que o tempo passa a correr. Os nossos jantares parece que acontecem em cinco minutos mas não… demoram muitas horas! Gosto muito de você, meu bem. Obrigada @oficialjuliapinheiro por me receber tão bem”, rematou a radialista no perfil de Instagram.