Ana Lúcia Matos já foi mãe pela segunda vez: “Completa”

Ana Lúcia Matos já é mãe do segundo filho, William. O anúncio da chegada do bebé foi partilhado pela apresentadora nas redes sociais.



A comunicadora deu à luz o pequeno William a 24 de janeiro. No entanto, só agora Ana Lúcia Matos partilhou a notícia no perfil de Instagram, com uma fotografia do recém-nascido.

“Completa! 24.01.21 William”, escreveu.

Na secção de comentários, vários admiradores juntaram-se para dar os parabéns à apresentadora. “Muitos parabéns! Tudo de bom e muita saúde”, comentou uma seguidora. “Muitos parabéns, minha querida! Bem-vindo, William!” atirou outra.

Lembre-se que Ana Lúcia Matos também é mãe de Alice.