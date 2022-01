Ana Malhoa assinala aniversário da filha, Índia: “És única”

Ana Malhoa fez questão de assinalar publicamente o 22.º aniversário da filha, Índia Malhoa, nas redes sociais, com um testemunho emotivo.

A cantora, de 32 anos, recorreu ao perfil da rede social Instagram para celebrar o dia em que a sua filha completa 22 anos. A artista partilhou uma fotografia, na qual Índia surge mais nova.

“É única, minha alegria e orgulho. O meu amor por ti é do tamanho do universo. Parabéns, minha única!” pode ler-se no InstaStories.

A jovem aniversariante agradeceu o gesto da sua mãe partilhando no seu InstaStories a fotografia publicada por Ana Malhoa.