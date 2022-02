Ana Marques dá sangue pela primeira vez: “Fugia com o braço à seringa por pura mariquice”

Desafiando a fobia que tem a agulhas, Ana Marques deu sangue pela primeira vez para ajudar a combater a falta de reservas no Hospital de Santa Maria.

A apresentadora do programa “Alô Portugal” (SIC) partilhou fotografias do momento no perfil de Instagram. A comunicadora desabafou ainda sobre o medo que tinha de dar sangue.

“Esta semana fui dar sangue pela primeira vez na vida. Durante anos tive sempre a ‘desculpa’ que os meus 45 quilos não cumpriam o mínimo obrigatório. Fugia com o braço à seringa por pura mariquice. Mas perante a notícia de há umas semanas sobre as parcas reservas de sangue, desafiei-me a mim própria e à minha fobia de agulhas e de cair para o lado, e de ter quebras de tensão, e disto e daquilo”, confessou.

Após ter dado sangue, Ana Marques admitiu que dói menos do que fazer análises: “Acreditem em mim. Custa menos que fazer análises. São 10 minutos de pura serenidade e conforto. Muito graças ao extremo cuidado das enfermeiras e auxiliares deste espaço em Santa Maria. O conforto, o cuidado, a segurança e o sentido de humor em que nos envolvem é tão verdadeiro”.

“Depois há qualquer coisa que sentimos por dentro e que está acima disso tudo. É que naquele saquinho deixei um pouco do meu, mais valioso, património – a minha saúde – que sei poderá salvar. Salvar um ser humano. Como eu, como tu, como o teu pai, como a tua avó, como um filho teu. Não estou com isto a armar-me em boazinha e a fazer alarde das minhas boas intenções. Estou a dizer-vos de coração que ficou em mim o orgulho de ter deixado qualquer coisa boa e útil”, rematou, agradecendo às enfermeiras e profissionais de saúde por ter sido “tão bem tratada”.