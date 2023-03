Ana Marques descansa fãs de Marco Paulo: “Teve apoio hospitalar numa fase em que precisa”

Depois de Marco Paulo ter sido internado para drenar líquido do pulmão direito, Ana Marques descansou os fãs do músico.

Apresentam juntos, ao fim de semana, o “Alô Marco Paulo” e, nesta quarta-feira, Ana Marques descansou os fãs do artista, que está internado no hospital CUF Descobertas, em Lisboa, onde drenou liquido do pulmão direito, depois de ter sido diagnosticado com um tumor.

“Há mais condições, há mais apoio e daí o Marco ter ficado no hospital. Não é porque haja um agravamento da sua situação, entre exames para fazer e provavelmente ter um apoio hospitalar numa fase em que precisa, foi esta a razão pela que o Marco foi hospitalizado e ficou uma noite ou duas internado”, disse Ana Marques, citada pela “Flash”.

“Para descansar as pessoas lá em casa, os fãs… mandamos aqui um beijinho ao Marco Paulo, que esteve internado por uma razão de cautela. Porque obviamente está num processo de tratamentos e são mais fáceis de levar a cabo em meio hospitalar do que em casa”, concluiu a apresentadora da SIC.