Ana Marques deixa mensagem emotiva à amiga Maria

Ana Marques fez questão de deixar publicamente uma mensagem de amizade eterna a Maria Botelho Moniz numa altura em que a profissional trocou a SIC pela TVI.

Durante muito tempo as duas amigas dividiram espaço de comentário no programa “Passadeira Vermelha” e os bastidores da SIC. Por isso, na hora da despedida, Ana Marques afirmou que serão amigas “para sempre”.

“O que fica. Fica sempre e para sempre. No melhor lugar de todos”, pode ler-se na legenda de uma fotografia em que as duas aparecem a sorrir ao lado uma da outra no perfil de Instagram.

Além de Ana Marques, também João Paulo Sousa se despediu de forma emotiva da nova contratação do quarto canal, com um agradecimento pela influência que esta teve na sua vida profissional.

Maria Botelho Moniz chega à TVI para se juntar à equipa de Mafalda Castro e Ana Garcia Martins – A Pipoca Mais Doce. As três vão trabalhar com Cláudio Ramos na nova edição do “Big Brother”.

