Ana Marques posa ao lado do ator Jamie Dornan em Portugal

O protagonista da trilogia “50 Sombras de Grey”, Jamie Dornan, está em Portugal e Ana Marques já conseguiu uma fotografia com o galã.

Jamie Dornan juntou-se ao leque de figuras internacionais que elegeram Portugal como destino de férias. Depois de Jason Statham e Janet Jackson, o protagonista da trilogia erótica “50 Sombras de Grey” está a desfrutar de uns dias em solo português.

Quem, por coincidência, já esbarrou com o galã de Hollywood foi Ana Marques. A apresentadora não se conteve e pediu uma foto com Jamie. Nas redes sociais, partilhou o momento e deixou uma mensagem a Dakota Johnson, atriz que contracena com Dornan.

“Dakota Johnson, lamento! Já foste! O Grey é mais (está na) minha praia…”, escreveu, em tom de brincadeira, na legenda.

Recorde-se que, no passado mês de fevereiro, Rui Baptista, ex-concorrente do “Big Brother 2021”, também esbarrou com o ator em Portugal. Na altura, o intérprete tinha estado em Lisboa a gravar o filme “Heart of Stone”.