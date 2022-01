Ana Marques revela estar livre da covid-19: “Penei quatro dias com febre, tosse e dores no corpo”

Ana Marques revelou já estar livre da covid-19 depois de ter testado positivo. A apresentadora contou a forma como correram os dias enquanto esteve infetada.

Depois de ter anunciado que tinha sido infetada com o novo Coronavírus após ter gravado o programa “Alô Marco Paulo”, da SIC, a comunicadora explicou, no perfil de Instagram, a situação, revelando que vai regressa este sábado, 10 de julho, à antena.

“Deixem-me ser rigorosa. Testei positivo ao vírus covid-19 no dia 28 de junho. Tinha feito o último programa de televisão e estado em contacto com uma equipa, no sábado dia 26. Nesse dia e no anterior testei sempre negativo e nunca apresentei sintomas”, começou por esclarecer.

“Segundo os especialistas, mesmo que já tivesse incubado o vírus não havia carga viral suficiente para contagiar terceiros. Dois dias depois apresento sintomas. Faço teste. Resulta positivo e penei quatro dias com febre, tosse e dores no corpo”, lembrou.

“O programa ‘Alô Marco Paulo’ que viram no último sábado dia 3 foi gravado porque era suposto estar de férias essa semana”, acrescentou.

A profissional da estação de Paço Arcos regressa sábado de manhã ao ecrã, na companhia de Marco Paulo. “Amanhã (hoje) voltarei ao jardim do Marco Paulo para mais uma emissão em direto. Feita em segurança e com enorme dedicação de toda uma equipa maravilhosa e cuidadosa. Protejam-se e vacinem-se. Ele anda aí”, concluiu.