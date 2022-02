Ana Marques revoltada com o mau tempo nas Maldivas

View this post on Instagram

As férias são isso mesmo… lidar com o inesperado. Com o tempo que, apesar dos muitos sites de meteorologia, não se prevê… alternativas para ocupar as horas ( sem mergulhos) quando se traz crianças. Gerir as expectativas e evitar desilusões… Chove a cântaros aqui nas Maldivas. Tem sido mais os dias de tempestade do que Sol. Apesar de já estarmos em contagem decrescente para o regresso já ninguém me tira estes dias. Com retratos mais ‘instagramaveis’ que outros…