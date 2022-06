Ana Marta Ferreira celebra aniversário do filho: “O tempo passa mesmo a correr”

Ana Marta Ferreira celebrou, esta quarta-feira, 22 de junho, o aniversário do filho, Vasco, que completa seis anos. “O tempo passa mesmo a correr”, afirmou.

É dia de festa em casa da atriz, de 28 anos, pois o filho da artista faz seis anos. A intérprete fez questão de partilhar o momento de celebração com os seguidores nas redes sociais.

“Seis anos! Malta o tempo passa mesmo a correr! Faz seis anos que nasceu o melhor de mim e o maior desafio que alguma vez vou ter”, confessou Ana Marta Ferreira no Instagram.

“Tenho mesmo orgulho neste pintainho! Já vai para o primeiro ano. Ainda a semana passada era só um borreguinho querido que só queria estar agarrado às maminhas. O meu amor mais querido que é mesmo filho da sua mãe”, acrescentou.

Recentemente, a artista, que ficou conhecida após integrar o elenco de “Morangos com Açúcar” (TVI), fez parte da novela “A Serra” (SIC) e da série “O Clube” (OPTO). Um dos últimos trabalhos de grande destaque no cinema foi o filme “Bem Bom”, baseado no grupo musical Doce.