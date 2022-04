Ana Marta Ferreira emociona-se ao lembrar Maria João Abreu

Ana Marta Ferreira ficou em lágrimas ao recordar Maria João Abreu, neste sábado, 09 de outubro, durante a emissão de “Estamos em Casa”, na SIC.

A artista, de 27 anos, estava a falar com alguns colegas, com que contracena em “A Serra”, na SIC, ao mesmo tempo que lembrava alguns dos melhores momentos que viveu nas gravações.

Inevitavelmente, a meio da conversa o nome de Maria João Abreu veio à baila, pois a intérprete dava vida à sua mãe na trama.

“Ela foi a base da nossa família [na novela]. Criou muito a nossa família. Deu-nos a força, a vontade, deu-nos muita coisa. Ainda me custa muito. É difícil lidar com uma coisa assim tão de repente. Foi um grande privilégio. Fico mesmo agradecida por me ter cruzado com talentos tão bons”, disse entre lágrimas.

Recorde-se que a atriz, de 57 anos, faleceu a 13 de maio deste ano, devido a um aneurisma.