Ana Marta Ferreira no “Alta Definição”: o aborto, o álcool e o medo pelo filho

A atriz Ana Marta Ferreira esteve na SIC e confessou a Daniel Oliveira, no “Alta Definição”, que fez um “aborto” na adolescência e que teve problemas com o “álcool”.

Um testemunho de uma vida. Ana Marta Ferreira, a “Justina” da novela da noite da SIC “A Serra”, esteve à conversa com Daniel Oliveira neste sábado, no “Alta Definição” e, entre outras revelações, admitiu que fez um aborto “em miúda”.

“Não era a altura certa, nem a pessoa certa”, justificou ao apresentador, lembrando os seus 18 anos. “Não dava naquela altura, era impossível. Mal descobri que estava grávida, soube que não ia acontecer. Tive medo”, lembrou.

Recorde-se que a “Jacinta” da novela é mãe de Vasco, de cinco anos, fruto da relação terminada com André Chaves: “O Vasquinho deu-me muita força para ser mais e melhor. Tenho imenso medo que o meu filho deixe de gostar de mim”.

Na adolescência, Ana Marta Ferreira teve problemas com o álcool e com as companhias, nas saídas à noite. “Fiz muitas coisas inconscientes. Álcool, drogas, mas quero guardar estes momentos e não os voltar a repetir”, garantiu, à despedida.