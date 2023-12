Ana Marta Ferreira passou as “últimas duas semanas e meia” nos Açores a trabalho

Ana Marta Ferreira, assim como Sofia Ribeiro e Luís Lourenço, está na Ilha Terceira para gravar um novo projeto.

A ilha Terceira está cada dia mais cheia. Além de Sofia Ribeiro e Luís Lourenço que se tinham deslocado até aos Açores para gravar o novo projeto da SIC no local, Ana Marta Ferreira também se juntou ao grupo.

Nas redes sociais, a atriz fez uma publicação dedicada aos últimos dias que passou na ilha, com um álbum recheado de fotografias.

“Um resumo muito resumido do que foram as minhas últimas duas semanas e meia. Terceira, estás no meu coração para sempre! Entrar com o pé direito num projeto assim…. é sorte mesmo! Adoro-vos a todos! Vamos a isso”, lê-se na legenda.

De relembrar que Ana Marta Ferreira foi uma das finalistas do “Hell’s Kitchen Famosos”. Contudo, perdeu o primeiro lugar para Lourenço Ortigão.