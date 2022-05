Ana Moura e Pedro Mafama mostram rosto da filha no videoclipe

Ana Moura e o companheiro, Pedro Mafama, mostraram a cara da filha no videoclipe do tema “Agarra em Mim”, lançado esta sexta-feira, 13 de maio.

A fadista e o cantor divulgaram uma nova canção que teve direito a vídeo publicado no Youtube. No final das imagens é possível ver-se o rosto da primeira filha do casal de artistas, Emília.

A cantora revelou que a gravidez fez com que descobrisse que é possível ser sensual estando a meio de uma gestação. “Estes nove meses de gravidez fizeram-me descobrir que é possível sentirmo-nos sensuais e bonitas com um corpo transformado”, afirmou.

O nascimento da filha da cantora começou por ser noticiado pela Imprensa e, mais tarde, Ana Moura acabou por confirmar a chegada da bebé com um vídeo em que surge com Emília ao colo e a dançar. “A Emília já agarra em nós”, escreveu a fadista.