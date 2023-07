Ana Moura mostra dias de descanso acompanhada pela filha

A fadista Ana Moura partilhou um álbum de fotografias de uns dias de férias com a companhia da filha, Emília.

Dias de calor pedem momentos de descanso, perto da água do mar ou piscina, para refrescar. Ana Moura teve uns dias de férias e foram passados em biquíni e ao lado da filha.

Nas redes sociais, a fadista, de 43 anos, publicou um álbum de fotografias repleto de registos desses momentos. Nas imagens, pode ver-se Ana Moura a exibir as curvas em biquíni, a intérprtete ao lado da filha, comida e muitas roupas extravagantes.

“Days off w/ bestie (Dias de férias com a minha melhor amiga)”, lê-se na legenda da partilha no Instagram.

A caixa de comentários explodiu em elogios. “Bela por fora e por dentro”, “As duas Mouras mais lindas” e “Linda, querida, simpática” foram alguns dos comentários. A atriz Rita Pereira escreveu: “A arrasar no styling”.

É de recordar que Emília, de um ano, é fruto da relação da fadista Ana Moura com Pedro Mafama, que tem feito sucesso recentemente com a música “Preço Certo”.