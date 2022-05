Ana Moura partilha imagens da filha recém-nascida no banho

Rendida à primeira aventura na maternidade, Ana Moura partilhou, esta terça-feira, 10 de maio, imagens nas redes sociais em que surge com a filha, Emília, no banho.

Depois de ter sido mãe pela primeira vez, a fadista, de 42 anos, tem aproveitado a maternidade ao máximo e, por diversas vezes, divide alguns momentos com os seguidores nas redes sociais.

Desta vez, a artista publicou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, um vídeo em que aparece no banho com a filha, Emília.

O nascimento da filha da cantora começou por ser noticiado pela Imprensa e, mais tarde, Ana Moura acabou por confirmar a chegada da bebé com um vídeo em que surge com Emília ao colo e a dançar. “A Emília já agarra em nós”, escreveu a fadista.

Lembre-se que a filha recém-nascida é fruto da relação amorosa entre a artista e o cantor Pedro Mafama.