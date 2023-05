Ana Moura: Primeira confirmação do Festival Comida Continente

Ana Moura, uma das grandes vencedoras dos prémios Play 2023, é a primeira confirmação do Festival Comida Continente.

Após ter saído vitoriosa na noite dos prémios Play 2023, Ana Moura é a primeira confirmação do Festival Comida Continente.

A artista vai atuar no segundo dia do festival, 9 de julho, às 15 horas. O espetáculo realiza-se anualmente no Parque da Cidade do Porto e a entrada é gratuita.

Além de vários concertos, o festival conta com experiências gastronómicas, workshops, degustações, provas de vinhos, roda gigante, slide e animações infantis. Muitas são as figuras públicas que costumam marcar presença no evento que junta pessoas de norte a sul do país.

Recorde-se que a fadista foi mãe, pela primeira vez, em 2022. A criança é fruto do relacionamento que mantém com Pedro Mafama.