Ana Patrícia Carvalho e Luís Lourenço revelam desejo de ser pais

Um amor que já dura desde 2020: a pivô da SIC e o encenador revelaram, em entrevista à revista “Caras”, a vontade de serem pais.

Sobre o momento em que descobriu que estava apaixonada por Luís Lourenço, de 39 anos, Ana Patrícia Carvalho, de 38, referiu: “Estava numa fase superdesconfiada das pessoas que se aproximavam de mim. Não acreditava que fosse possível haver um amor puro, sem qualquer interesse”.

“O Luís fez-me voltar a acreditar que podia confiar”, notou, em declarações à mesma publicação.

Recorde-se que, apesar do casal só ter assumido o romance o ano passado, já se conheciam há 18 anos. A revelação foi feita pelo ator no programa “Alta Definição”: “A verdade é que nós já nos conhecemos há 18 anos. Quando eu estava nos Morangos [com Açúcar] fizemos um catálogo de moda”, disse, na altura.