Ana Patrícia Carvalho lembra atropelamento: “Tinha partido braços, pernas e não tinha um bocado de cara”

Depois de ter revelado a luta contra um vírus, Ana Patrícia Carvalho contou no “Alta Definição” o atropelamento que a marcou.

A apresentadora Ana Patrícia Carvalho esteve no “Alta Definição” à conversa com Daniel Oliveira, e não só revelou a luta contra um vírus, durante três anos, como recordou que foi vítima de um atropelamento.

“Voei um pouco, fui projetada e fui ao alcatrão. Vejo-me toda cheia de sangue e apaguei. Depois só acordei no hospital”, disse Ana Patrícia Carvalho. O responsável pelo crime fugiu mas acabaria por ser identificado.

“Quando estava mesmo a sair da passadeira, houve um carro que virou e outro vinha em alta velocidade”, recordou, de seguida.

“Lembro-me de me ter visto ao espelho e vi uma Patrícia desfeita. Tinha partido braços, pernas… Bati com a cara no passeio e com o corpo no alcatrão. Não tinha um bocado de cara. Já é duro, imagina para quem, há uns meses, tinha vencido um concurso de beleza”, rematou Ana Patrícia Carvalho.