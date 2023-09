Ana Rita Clara assinala o aniversário do filho: “Obrigada por me teres escolhido”

Ana Rita Clara recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário do filho. Caetano completou sete anos esta sexta-feira, 22 de setembro.

Caetano, filho de Ana Rita Clara, completou sete anos esta sexta-feira, 22 de setembro. Nas redes sociais, a mãe fez um texto emotivo e declarou-se ao pequeno.

“‘Existe um antes e um depois de ti’. Foi o que escrevi sobre a tua chegada meu amor, quando nasceste há sete anos. Esta frase fala deste amor eterno que só contigo conheço e que tudo ultrapassa. A partir desse dia mudei e tudo mudou aos meus olhos”, escreveu.

“E neste dia e na noite anterior dou por mim a reviver todos os momentos, pela felicidade que vivi. Tão grata que sou. Mas nada ultrapassa o que é ter-te nos meus braços e ver-te crescer, abraçar e descobrir o Mundo. Damos sempre a mão e caminhamos juntos nas mesmas aventuras e alegria de viver. Obrigada por me teres escolhido para tua mãe, meu filho. Grata por me teres dado ainda mais foco, sentido, força e energia. Por me ensinares a ser tua mãe. E me fazeres querer ser melhor todos os dias. Por ti, por mim e por nós”, continuou.

“São já sete aninhos. Rodeado de amor, da família, da família que escolhemos e daqueles que nos amam e que queremos que estejam no nosso espaço. Sim, nesta nossa bolha linda e disponível para tudo aquilo que o Mundo significa e com todos os sonhos que vais realizar. Porque eu vou estar sempre aqui Caetano. Desde o primeiro dia em que soube que eras tu, até quando te recebi nos meus braços, hoje e sempre. Tão orgulhosa e assumidamente mãe babada pela criança e ser humano lindo que és, tão corajoso, curioso e cheio de alegria, personalidade e gargalhadas. Com muita opinião e cheio de vontade de conhecer o outro”, acrescentou.

“Amo-te incondicionalmente e as palavras serão sempre curtas para falar de ti. Que sejas sempre muito Feliz meu amor. Até mesmo quando estás cheio de areia e não gostas. Parabéns, meu filho! Amo-te”, rematou.