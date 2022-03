Depois de ter brilhado no Gerês em fato de banho, Ana Rita Clara está no Algarve

Ana Rita Clara saiu do Gerês e mudou-se para o Algarve, continuando a desfrutar das suas férias. Para aproveitar o bom tempo, a apresentadora não dispensa o biquíni.

A comunicadora, de 41 anos, mostrou ao público, através do perfil de Instagram, que a idade é só um número. Na sua conta, a profissional da estação privada exibiu o seu corpo trabalho numa unidade hoteleira em terras algarvias.

“Dias felizes com amigos e muita paz”, disse Ana Rita Clara, referindo que está a passar férias com os seus amigos. “E com este calor não saio da piscina”, adiantou, em jeito de brincadeira.

“És uma pessoa super linda e maravilhosa”, “Uauu! Isto é uma miragem” e “Corpo maravilhoso” foram alguns dos elogios que apareceram na secção de comentários da publicação.

