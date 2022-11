Ana Rita Clara faz mudança de visual: “Sinto-me radiante e serena”

Ana Rita Clara não teve medo da tesoura e apostou num novo visual. A apresentadora optou por um tom de cabelo mais escuro.

No seu perfil de Instagram a comunicadora partilhou algumas imagens do seu novo penteado e mostrou-se feliz e “serena” com a mudança.

“Dizem que mudar faz bem e eu não podia estar mais de acordo. E isso pode também passar por experimentar novos ares, novas rotinas. E até novos cortes de cabelo”, começou por escrever a diretora da TVI Ficção.

“A mudança é boa e não temos de ter receio de a abraçar. Não esperem pelo amanhã ou até pelo ano novo para fazer algo diferente!”, acrescentou.

“Se há coisa que aprendi com a pandemia e com tantas alterações à minha volta é que a vida passa num segundo e não podemos deixar para depois as nossas vontades de hoje. Sim, é um cliché. Mas se eles existem, é porque são mesmo verdade, certo? Por isso…apeteceu-me: cortei o meu cabelo e sinto-me radiante e serena”, afirmou.