Ana Rita Clara goza férias em família no Algarve

Os termómetros têm estado sempre no vermelho, com as altas temperaturas que se têm feito sentir. Para aproveitá-las, Ana Rita Clara rumou ao sul do país para gozar das férias à beira-mar.

De passeio pelo Algarve, a comunicadora partilhou nas redes sociais alguns dos seus momentos de férias com amigos e família.

“Amigos, família, praia, este mar e estas ilhas… não podia pedir melhor. Sou uma sortuda por poder passar estes dias de calor com pessoas que eu adoro e que me querem bem”, começou por escrever.

“Sermos portugueses, vivermos neste paraíso (apesar de todas as dificuldades que temos e a nossa escala ser menor), temos mesmo de considerar muito especial aquilo que somos e o que nos rodeia. E a zona da Ria Formosa, com as suas ilhas quase desertas, torna-se apaixonante. E a ilha da Culatra que fomos visitar foi uma viagem tão divertida”, conta da experiência.

Além disso, a apresentadora caracteriza os seus dias de férias: “Grata por estes dias tão bons. Água salgada, mergulhos e gargalhadas, pés descalços, sem tempo contado para tanto amor e beijos ao meu filho, muita amizade, o meu cabelo solto, a pele ao natural e desligar do dia-a-dia. Tão boa esta pausa. Para recarregar todas as energias”.