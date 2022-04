Ana Sofia Cardoso faz relato emocionante sobre passagem pela Ucrânia: “Sonho com a guerra”

Ana Sofia Cardoso foi a convidada, desta segunda-feira, 4 de abril, de Manuel Luís Goucha e recordou o que mais a marcou na sua passagem pela Ucrânia em plena guerra.

A jornalista esteve cerca de duas semanas em Lviv, na Ucrânia, e garantiu que esta foi uma experiência que a marcou pelos momentos de terror que lá viveu. A comunicadora foi até ao país ucraniano para fazer a cobertura da invasão russa.

“São imagens que nos marcam imenso. É impossível estar lá e sair de lá sem pensar constantemente. São imagens que me continuam a assaltar, penso muitas vezes nisto, sou uma pessoa que vai dormir e pensa muito no trabalho mas, desde que vim, sonho quase sempre com a guerra, quase todas as noites sonho com a guerra”, confessou no vespertino “Goucha”, na TVI.

De seguida o apresentador quis saber “como é que uma jornalista se prepara”. “Não se prepara. Como é que alguém se prepara? Quem é que nasce preparado para uma guerra? Ninguém nasce preparado para ir ver a guerra […] Enquanto jornalista não tive nenhuma preparação emocional para tal mas aceitei logo o desafio”, explicou.” É impossível alguém estar lá e não se deixar apoderar das emoções”, afirmou ainda.

Ana Sofia Cardoso referiu que um dos momentos mais difíceis foi ver a praça Rynok, uma das mais centrais de Lviv, cheia de carrinhos de bebé vazios de forma a homenagear as crianças mortas.

“As pessoas deixavam flores em cima dos carrinhos como se fossem túmulos. Tu olhas para um carrinho e vês esperança, vida, vês futuro e quando olhamos para aqueles só vemos morte, passado”, lembrou.