Ana Sofia Cardoso recebe medalha: “Obrigada aos que reconhecem o papel dos jornalistas”

A jornalista Ana Sofia Cardoso foi distinguida com a Medalha de Dever Cívico, em Reguengos de Monsaraz, e agradeceu nas redes sociais.

Ana Sofia Cardoso, uma das jornalistas da CNN Portugal, foi “agraciada com a Medalha de Dever Cívico do Município de Reguengos de Monsaraz”, pelo trabalho desempenhado na cobertura do conflito armado entre o Hamas e Israel.

Nas redes sociais, agradeceu: “Obrigada aos que reconhecem o papel dos jornalistas e do jornalismo em cenários como as guerras do Médio Oriente e na Ucrânia”.

“Obrigada aos que reconhecem que a nossa ‘guerra’ é também lutar pela justiça, pela integridade física, pelos direitos humanos e pela paz. Obrigada aos que me fazem sempre sentir em casa”, acrescentou.

Na caixa de comentários, os telespectadores congratularam Ana Sofia Cardoso. “Bem merecido”, “Reconhecimento muito merecido! Parabéns!” e “Muitos parabéns” são alguns dos exemplos.