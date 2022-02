Ana Sofia Martins recorda episódio profissional que lhe mudou a vida

Ana Sofia Martins recordou um episódio profissional que aconteceu há oito anos. Naquele momento, a vida da manequim mudou por completo.

A apresentadora e atriz da TVI, de 33 anos, nunca mais se vai esquecer do concurso que venceu para ser VJ da MTV Portugal. Isto porque foi o seu primeiro desafio para trabalhar como apresentadora.

“Há oito anos ganhei o concurso para ser apresentadora da MTV Portugal! Chorei de felicidade e depois tiraram-me esta foto com cara de mona”, lembrou a modelo no Instastories, ferramenta do Instagram.

“Foi lá que comecei a minha carreira televisiva, um canal que me deu a oportunidade de fazer à minha maneira e de me divertir muito”, acrescentou. “Obrigada, MTV Portugal, e obrigado Diogo Dias por seres tão bom colega e mentor”, rematou.

Desde a vitória no concurso “MTV VJ Casting”, Ana Sofia Martins tornou-se numa cara conhecida do público apresentando programas como “A Minha Vida Dava um Blog” (SIC Mulher), “Cabelo Pantene – O Sonho”, “Juntos em Festa” e “Desafia-te: Nunca Digas Nunca” (todos na TVI).

A sua carreira como atriz no pequeno ecrã começou com a participação na novela “Única Mulher”. Seguiram-se, também na TVI, os projetos “Ouro Verde”, “Valor da Vida” e “Quer o Destino”.

