Ana Sofia Martins lembra que foi abandonada pela mãe: “Podemos ser amigas, talvez…”

A atriz Ana Sofia Martins lembrou que foi abandonada pela mãe, mas as duas estão, agora, mais próximas.

Ana Sofia Martins foi a mais recente convidada do programa “Conta-me”, da TVI, e lembrou a altura em que foi abandonada pela mãe. No entanto, anos mais tarde, a atriz confessou que as duas estão, agora, mais próximas.

“Gostava que fôssemos pessoas que pelo menos se conhecem e que sabem do que a outra gosta. Amigas talvez… quem sabe”, disse Ana Sofia Martins.

“Quero resolver as coisas, nunca desisti desta ideia. Não estou a dizer que quero que eu e a minha mãe sejamos ‘mãe e filha’”, acrescentou a atriz.

“Não esteve presente na minha vida, mas, agora, começa a estar, nos últimos tempos. Acho que há uma vontade de resolver”, revelou.

“Não gosto de pontas soltas. Não gosto que as coisas fiquem por dizer, nem por fazer. Lido muito mal com isso”, rematou a artista.