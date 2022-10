Ana Viriato está de regresso à televisão com novo programa

Depois de três anos afastada do pequeno ecrã, Ana Viriato está de regresso à televisão com um novo programa.

A comunicadora partilhou a notícia através das redes sociais. Ana Viriato, que trabalhou 12 anos na RTP, canal que deixou há três anos, prepara-se para aceitar um novo desafio na SIC Mulher, “Viriato no feminino”.

“Estou tão feliz e grata por poder partilhar esta novidade…. Estou de volta à televisão”, começou por escrever.

“Foi durante o processo de criação da minha empresa, a AV Entertainment, que comecei a viver a vida que queria para mim há muito tempo. Foi nesse período que me senti livre para pôr em prática o que gritava cá dentro. ‘Viriato no Feminino’ é o resultado da minha inquietação e necessidade de comunicar. Acredito no poder da comunicação para trazer esperança, mudar mentalidades e paradigmas”, acrescentou.

“Neste projeto fui buscar inspiração e respostas nas minhas convidadas e tentei libertar-me das amarras que fui criando ao longo tempo. Espero que este programa inspire muitas meninas e mulheres a não desistirem dos seus sonhos e da sua liberdade. Que as faça acreditar que há sonhos que são possíveis. As mulheres ainda têm muito a dizer ao mundo e a luta pela igualdade e não discriminação ainda é um duro caminho a trilhar. Acredito que juntas somos infinitamente mais fortes”, disse.

“Obrigada à minha equipa e à 7 AM Company por acreditarem em mim e nas minhas ideias malucas. Obrigada à Laura Avelar Ferreira por escrever tão bem os meus pensamentos.

Obrigada a todas minhas convidadas que aceitaram o desafio mesmo na incerteza do que poderia acontecer”, afirmou.

“Obrigada à SIC e SIC Mulher por esta oportunidade de mostrar o meu primeiro projeto enquanto autora e produtora. Saí renovada, inteira e agradecida. Este foi o primeiro passo de uma intensa viagem pelo humano e pelo feminino. Com inspirações, partilha e generosidade. A estrada é longa, mas não me lembro de querer tanto fazer uma viagem.

Muito, muito grata”, rematou.