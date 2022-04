André Nunes assinala aniversário com fotos de infância

André Nunes assinalou, esta terça-feira, 26 de abril, o 43.º aniversário, com fotografias de quando era recém-nascido.

É dia de festa em casa do ator, que integra o elenco da novela “Rua das Flores” (TVI), porque este completa 43 anos. De forma a celebrar a data com os fãs, o intérprete publicou duas fotografias inéditas.

“Mais uma volta! Chegamos a este mundo de uma forma cruel, arrancam-nos do quentinho do ventre. Aqui estou eu com três dias, fustigado com cara de sofrimento pela chegada abrupta a esta terra estranha de temperaturas vacilantes”, lembrou.

“O que vale é que depois somos compensados (os que têm essa sorte) com muito, muito mimo”, acrescentou.

“Na segunda foto: a levar com o sacramento acompanhado pela minha madrinha exótica! A quem também chamo – ‘Timadrinha’… mas que a vida tornou um pouco mãe. E acredito que até me passou um pouco do seu exotismo”, completou.