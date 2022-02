André Nunes: “Estamos todos parados”

Depois de ter gravado para a TVI a novela “Prisioneira”, o ator viu os seus projetos adiados devido à pandemia da Covid-19.

Os projetos para 2020 eram muitos mas, nesta altura, estão dentro da gaveta, por causa da Covid-19. Quem o diz, em entrevista exclusiva à N-TV, é o ator André Nunes que, recentemente, gravou a novela “Prisioneira” para a TVI.

“Neste momento, devido à singular crise pandémica que vivemos, estamos todos na expectativa, tenho vários projetos pendentes. Estava a fazer algumas peças com o grupo de teatro ‘A companhia da Esquina’, desde o musical Infantil ‘Pinóquio’, no teatro Villaret, à ‘Farsa de Inês Pereira’, de Gil Vicente. E estamos agora a ensaiar o ‘Sonho de uma noite de verão’, de William Shakespeare, para apresentar no Castelo de São Jorge, onde irei fazer de Puck, uma espécie de Duende trapaceiro que troca poções a casais amorosos. Mas dada este crise de Covid-19 está tudo parado, como grande parte do país. Fora isso há mais uns projetos na calha, mas ainda é cedo para falar neles”, refere André Nunes que, antes de gravar “Prisioneira”, esteve afastado das novelas.

“Gosto de fazer novela e é confortável a nível monetário. Mas sinto muitas vezes necessidade de fazer outros projetos e, tive a felicidade de ter feito séries e outros trabalhos interessantes com bons profissionais”, justifica, confirmando não ter contrato de exclusividade com nenhum canal.

“Na minha perspetiva inibe o ator de diversificar. Uma novela é muito desgastante, fazer uma atrás da outra pode provocar cansaço no ator, e quando o ator deixa de ter prazer a representar, deixa de o fazer no seu potencial e isso passa para o público”.

Visivelmente mais magro, o intérprete revela como consegue manter a forma: “No último ano deixei-me levar pelos prazeres da gastronomia, fritos, doces, tudo o que não se deve exagerar. Se há pessoas que são um bom garfo então eu sou um faqueiro completo”, diz, bem-humorado.

“Adoro comer, mas surgiu através da minha agente uma oportunidade de fazer parceria com a PronoKal, e então de há um mês para cá estou a ser seguido pela Dra. Olga Borga e nutricionistas, tive que voltar a educar a minha alimentação. Isso aliado a exercício físico dá resultados, sem ter que abdicar do prazer de comer. Já emagreci 11 quilos”, conclui.