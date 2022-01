André Ventura arrasa Diogo Carmona. E ator contra-ataca

André Ventura arrasou Diogo Carmona depois de ter sido divulgada a pena suspensa de quatros anos ao ator por ter batido na mãe e na avó. Diogo Carmona não se ficou e respondeu à letra.

O deputado do partido Chega visou o intérprete, publicando no perfil da rede social Twitter uma mensagem sobre as críticas que este tinha feito à sua atitude perante a etnia cigana.

“Não foi este que me atacou e se colocou ao lado do Quaresma? Não andava a dizer que eu sou um racista violento? Está explicada a origem do distúrbio!” escreveu André Ventura na publicação.

Está explicada a origem do distúrbio!https://t.co/RxBP2KitGN — André Ventura (@AndreCVentura) June 22, 2020

Face a este comentário, Diogo Carmona respondeu: “Para um tão reputado deputado como o Sr. acha que se deveria comparar a um mero perturbado? Quando a televisão estiver com falta de entretenimento eu faço-lhe chegar o recado. Já agora excelente assiduidade!”.

Lembre-se que o intérprete já tinha vindo a público criticar o plano de confinamento para a comunidade cigana apresentado pelo deputado André Ventura e defendeu o jogador Ricardo Quaresma.

