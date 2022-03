André Ventura ataca e lança desafio a Ricardo Araújo Pereira

André Ventura recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, 13 de dezembro, para atacar o humorista Ricardo Araújo Pereira.

O líder do partido Chega sentiu-se desgostoso com o tom humorístico do apresentador e fez questão de o dizer no Facebook. Ricardo Araújo Pereira comentou um congresso do Chega, no último programa de humor “Isto é Gozar com Quem Trabalha”, na SIC, e o político não gostou e lançou até um desafio ao comediante.

“Eu só gostava de duas coisas: que o Ricardo Araújo Pereira tivesse coragem para um confronto direto na televisão (mas a cobardia não lhe permite) e que arriscasse ficar sem emprego a fazer com o PS o que faz sistematicamente com o CHEGA”, escreveu.

Recorde-se que André Ventura foi condenado, recentemente, pelo Supremo Tribunal de Justiça por segregação racial. Em causa estavam os insultos proferidos para com a família Coxi do bairro da Jamaica, no Seixal.