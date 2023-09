Andrea Soares, das Non Stop, muda o visual

Andreia Soares, da banda Non Stop, mudou de visual. Esta transformação, realizada pelo cabeleireiro David Xavier, surge num momento de viragem na carreira da cantora.

Reconhecida pelo grande público por ser um dos elementos da mítica “girlsband” Non Stop, Andrea Soares revelou a sua nova imagem.

Depois de anos a usar cores excêntricas no cabelo, a cantora, nos últimos anos, tem optado por tons mais neutros e convencionais.

Contudo, através de uma publicação nas redes digitais, a artista surgiu com um novo visual que faz lembrar os tempos em que se estreou nos palcos nacionais.

De acordo com o autor desta transformação, David Xavier, trata-se de um “regresso ao passado e aos inícios da década de 2000, com as devidas atualizações”.

“Optámos por cortar o cabelo e fazer um long bob, e quanto à coloração, fizemos uns nudes com toques de café, espalhados por toda a moldura do rosto”, explicou.

“Quem muda, Deus ajuda”: foi assim que Andrea Soares comenta esta sua nova imagem.