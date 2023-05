Andreia Dinis celebra aniversário do pai: “Somos tão diferentes e tão parecidos”

Andreia Dinis celebrou o aniversário do pai na passada quarta-feira, 3 de maio, com uma mensagem emotiva nas redes sociais.

Andreia Dinis celebrou na passada quarta-feira, 3 de maio, o aniversário do pai. Para assinalar a data, a atriz partilhou duas fotografias com o “Senhor Alfredo” no Instagram.

“Parabéns paizão! Hoje é o teu dia. Na segunda foto ainda tinhas cabelo e eu era loira”, começou por brincar.

“Somos tão diferentes e tão parecidos… e isso faz com que, apesar de andarmos sempre às ‘turras’, nos entendamos tão bem”, rematou.

Na caixa de comentários, os cibernautas aproveitaram para parabenizar o pai da atriz. “Parabéns ao papá e beijinhos aos dois”, “Parabéns ao Senhor Alfredo! Um grande beijinho” e “Muitos parabéns! Ele era um gato, já sei a quem saíste”, são alguns dos exemplos.