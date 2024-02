Andreia Dinis celebra nascimento da sobrinha: “Imensamente amada”

Nas redes sociais, Andreia Dinis celebrou o nascimento da sobrinha. A atriz frisou que a pequena Benedita foi “muito desejada”.

Afastada dos holofotes, Andreia Dinis recorreu às redes sociais para celebrar o nascimento da sobrinha Benedita. A atriz frisou que a pequena foi “muito desejada, muito esperada” e que “já é imensamente amada”.

“Bem-vinda, Benedita da titi. Que emoção assistir ao teu nascimento, pegar em ti pela primeira vez e ver a minha mana e cunhado transformarem-se nos pais maravilhosos que sempre soube que seriam. Não cabo em mim de tanto amor”, escreveu na legenda da publicação.

No vídeo partilhado, a intérprete compilou algumas imagens da bebé recém-nascida, com a música “I Get to Love You” como pano de fundo.