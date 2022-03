Andreia Dinis lembra mãe: “Fica a memória e o aperto no peito”

Andreia Dinis lembrou, esta quarta-feira, 24 de novembro, a mãe, Maria da Graça, que morreu há dez anos. A atriz frisou os “desabafos, beijos e conselhos” que ficaram por dar e o “aperto no peito”.

Repleta de saudades e nostalgia, a intérprete, de 43 anos, recorreu ao perfil de Instagram para partilhar o dia difícil que está a viver. É que foi nesta data que a artista perdeu a progenitora.

“Uma década! Dez anos! Dez anos de conversas que não foram trocadas, de desabafos que não foram feitos, de conselhos, carinhos, beijos, mimos que não foram dados, de momentos que não foram partilhados e vividos”, lamentou.

“Ficam as lembranças. Fica a memória. Fica o aperto no peito. Fica a saudade!” afirmou.

Rapidamente, vários internautas reagiram na secção de comentários com manifestações a consolar Andreia Dinis. Lembre-se que a atriz perdeu a mãe em novembro de 2011, devido à luta contra o cancro. Na altura, a progenitora da artista tinha 53 anos.

Esta não é a primeira vez que a intérprete recordou a mãe nas redes sociais. No dia do aniversário da progenitora, em outubro, Andreia Dinis também já tinha deixado uma mensagem no Instagram.

“Tivemos o privilégio de festejar este dia sempre em pleno. Porque celebrar o teu nascimento, a tua vida, a pessoa que és é celebrar o quanto és especial e amada. Mais do que tudo queríamos ter-te aqui ao nosso lado para festejar mas, como não é possível, que a festa no céu, hoje, seja de arromba”, escreveu.