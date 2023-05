Andreia Dinis “ofendida” depois de publicar imagem com camisola do Benfica

Depois de ter publicado uma imagem com a camisola do Benfica vestida, a atriz Andreia Dinis queixa-se que foi “ofendida”.

Um gesto de apoio ao clube de coração, que pode tornar-se campeão nacional frente ao Santa Clara no próximo sábado, valeu à atriz Andreia Dinis alguns dissabores: depois de vestir a camisola do Benfica, a intérprete queixa-se que foi “ofendida”.

“A propósito da fotografia que ontem publiquei, com a camisola do meu clube vestida, houve comentários ofensivos, abusivos e totalmente desnecessários”, lamentou nas redes sociais.

“Ninguém é obrigado a gostar do mesmo que o outro, todos temos a liberdade de fazer as nossas escolhas e vou sempre exigir respeito a quem quer que me queira seguir nas redes sociais”, acrescentou.

“Dito isto, sou SLB mas tenho obviamente familiares e amigos FCP e SCP e os nossos gostos clubísticos são motivo de conversa, ‘discussão’ e risota, mas sempre com fair play. É isso que peço por favor a quem aqui vier! Obrigada”, rematou Andreia Diniz.