Andreia Dinis recorda mãe com saudade em dia de aniversário

Andreia Dinis partilhou um texto emocionado sobre a sua mãe num dia muito especial. Maria da Graça faria anos, esta terça-feira, 19 de outubro.

A atriz, de 43 anos, não conseguiu deixar passar em branco esta data, publicando uma imagem da sua mãe que legendou com palavras de saudade e carinho.

“19 de outubro, o teu aniversário! Tivemos o privilégio de festejar este dia sempre em pleno. Porque celebrar o teu nascimento, a tua vida, a pessoa que és é celebrar o quanto és especial e amada. Mais do que tudo queríamos ter-te aqui ao nosso lado para festejar mas, como não é possível, que a festa no céu, hoje, seja de arromba. We love you mom”, escreveu.

Recorde-se que a mãe da intérprete morreu em novembro de 2011 devido a complicações relacionadas com a luta contra um cancro.