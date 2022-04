Andreia, ex-concorrente do “Big Brother”, está noiva

Andreia Filipe foi pedida em casamento pelo companheiro, Ricardo Fernandes, esta terça-feira, 22 de dezembro, durante um jantar romântico.

Um dia depois de terminar a missão como infiltrada e ter saído do “bunker” da Ericeira, a ex-concorrente do “reality show” anunciou o noivado, através do Instagram, ao partilhar uma fotografia publicada pelo noivo na qual destaca o anel de noivado.

“E ela disse… Sim”, pode ler-se na publicação.

Posteriormente, Joana destacou ainda a novidade no Twitter. “Recebi uma notícia fantástica. A tia Andreia Filipe está noiva, vai haver casório”, escreveu.

A tia @AndreiaFilipebb tá noiva , VAI HAVER CASÓRIO https://t.co/jOirQIX7wN — Rainha de Cascais (@joana_bboficial) December 22, 2020

Andreia e Joana regressaram ao “Big Brother – A Revolução” há uma semana. “A melhor dupla de Portugal. Cheguei, chegámos para rebentar a casa”, afirmou a bailarina quando entrou no “bunker”. “Vamos mexer com a casa, virar a casa de pernas para o ar, mas de forma pacífica”, acrescentou.

Recorde-se que a ex-jogadora foi expulsa do jogo há quatro semanas.