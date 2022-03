Depois do parto, Andreia Filipe mostra-se a caminho de casa com filho Rodrigo

Andreia Filipe mostrou-se a caminho de casa depois de ter dado à luz o seu primeiro filho, Rodrigo, fruto da relação amorosa com Ricardo Fernandes.

A comentadora do “reality show” da TVI “O Amor Acontece” partilhou novas fotografias do bebé após ter publicado uma primeira imagem das mãos do recém-nascido nas redes sociais.

Desta vez, a ex-concorrente do “Big Brother” alertou de estava a caminho do seu “ninho”. “A caminho do nosso ninho com o amor das nossas vidas”, escreveu Andreia Filipe no registo.

O pequeno Rodrigo, nasceu neste domingo e o anúncio foi feito através da conta da comentadora da TVI: “Andreia Filipe está bem. O Rodrigo também. Em breve, ela dirá algo. 15/08, o dia que mudou as nossas vidas”.

Recorde-se que, antes do nascimento de Rodrigo, Andreia Filipe chegou a ir de emergência para o hospital com “fortes dores”.