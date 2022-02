Andreia Filipe, de “Big Brother”, posa nua com a irmã no final da gravidez

No final da gravidez, Andreia Filipe posou nua com a irmã, Márcia Filipe, e ambas destacaram a barriga de grávida numa sessão fotográfica partilhada nas redes sociais.

A preparar-se para a primeira experiência na maternidade, a ex-concorrente do programa da TVI “Big Brother – A Revolução” eternizou esta nova fase com uma publicação no Instagram, esta quarta-feira, 28 de julho, na qual evidenciou a barriguinha em fotografias com a irmã.

“Alguém já imaginou o que nós sentimos? Já viram como o universo ‘conspirou’ a nosso favor? Somos felizes a dobrar. As manas grávidas ao mesmo tempo e de praticamente das mesmas semanas. Estamos a viver as mesmas experiências juntam. Imaginam a felicidade dos nossos pais, que vão ser avós a dobrar?”, afirmou na legenda da partilha.

“A vida é feita destes momentos que ficam eternizados em fotografias maravilhosas”, acrescentou ainda.

O bebé é o primeiro filho em comum de Andreia Filipe e o companheiro, Ricardo Fernandes.