Andreia Filipe, ex-concorrente do “Big Brother”, já está em casa com o filho

Depois de ter sido mãe pela primeira vez, Andreia Filipe revelou que já saiu da maternidade com o recém-nascido.

Dois dias após o nascimento do filho, a ex-concorrente do “Big Brother” já teve alta e está em casa. A também comentadora de “reality show” partilhou nas redes sociais, esta terça-feira, uma publicação em que revelou estar “a caminho do ninho”.

“A caminho do nosso ‘ninho’ com o amor das nossas vidas”, pode ler-se na publicação nos InstaStories, no Instagram.

O bebé, Rodrigo, nasceu neste domingo, do relacionamento de Andreia Filipe com Ricardo Fernandes. A primeira fotografia do recém-nascido já foi divulgada.